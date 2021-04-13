المحلاوي ينتقد تصريحات الكعبي بشأن المغيبين ويعدها محاولة للتستر على الجناة

المستقلة/- انتقد النائب عادل خميس المحلاوي، بشدة تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن المغيبين عادا أياها “محاولة متعمدة للتستر على الجناة”.

وقال المحلاوي في تصريح تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم ، “اطلعنا على بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب وفيه تجاوز واساءة على نائب وقيادي في كتلة سياسية ونستغرب ان يُستغل المنصب النيابي لتكميم الأفواه وتخطي حرية الرأي التي كفلها الدستور”.

وأضاف “كما وينطوي على مغالطات واضحة هدفها تضليل الرأي العام من خلال الإدعاء بعدم وجود مغيبين ومختطفين في العراق على الرغم من الاف الدعاوي التي قدمها ذوي المغيبين الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر وصلاح الدين ونينوى فضلاً عن التقارير الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان التي اشارت لذلك وشهادات ذوي المختطفين في وسائل الاعلام وهي تبين كيف تم اختطافهم والجهات التي قامت بالجريمة”ز

وأشار المحلاوي الى تصريحات سابقة لعضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أنس أكرم محمد والتي أوضح فيها ” أن المفوضية سجّلت 8615 ادعاءً بالاختفاء القسري والتغييب بين أعوام 2017 و2019 والنصف الأول من 2020 علما”، منوها الى ” ان ملف المغيبين والمختطفين بدأ منذ عام2014 وبدء عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية”.

وأكد تصريحات الكعبي “تعد محاولة متعمدة من النائب الاول للتستر على الجناة ومن المؤسف والمؤلم أن تختلط لديه الحال إلى درجة يصبح فيها غير قادر على التمييز بين الحق والباطل”.

اما بخصوص تصريحه بقتل الاف العراقيين في جرف الصخر لاسباب طائفية ،فذكر المحلاوي بأنه “منافي للحقيقة وهو منهج طائفي ومردود عليه ومحاولة لايجاد غطاء لمنع عودة اكثر من مئة الف مواطن بريء لمنازلهم على الرغم من مضي سبعة سنوات على تحريرها”.

وشدد على أن “جرف الصخر مدينة ابتليت بالارهاب كبقية مناطق العراق ويعود التقصير بذلك للحكومة وليس المدنيين العزل كون الحكومة مكلفة بالملف الامني وحفظ الامن”، نافيا ما ادعاه الكعبي “زوراً وبهتاناً” بعودة اهالي الناحية الابرياء و”هذا ادعاء كاذب واتحداه ان يثبت ذلك ولو بعودة مواطن واحد”.

ودعا المحلاوي الى الكف عن “محاولة تضليل الرأي العام”، و”انصفوا المغيبين والمختطفين وعوائلهم بما يليق بهم وحاولو ان تتجه بوصلتكم بالاتجاه الصحيح لخدمة هذا البلد “.

يذكر أن النائب الأول لفرئيس مجلس النواب قد انتقد بشدة تصريحات النائب ظافر العاني امام البرلمان العربي بشأن المغيبيين ومنع أهالي جرف الصخر من العودة اليها، مطالبا أعضاء المجلس بالتصويت على اقالته ، نافيا وجود أي ملف للمغيبيين في العراق.