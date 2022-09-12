المحلاوي يدعو القيادات الدينية والسياسية الى قول كلمتهم بشأن الإساءة للصحابة

المستقلة/- طالب النائب عادل خميس المحلاوي الزعامات الدينية والسياسية “الشيعية” استنكار “الفعل الشنيع” الذي صدر عن الرادود باسم الكربلائي “وقول كلمتهم وعدم تجاهل هذه الإساءة الواضحة لصحابة رسول الله “.

وقال المحلاوي في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه أن “هذا الصمت يعطي تفسيرات وتأويلات كثيرة ويخلق فجوة واضحة بين المكونات”..

وأشار الى ان الدستور العراقي جرم اثارة النعرات الطائفية وكما ان ديننا الاسلام حذر من الفتنة في ايات واحاديث نبوية كثيرة لما لها من خطورة في تفكيك الامة واضعافهاز

وأوضح أن “ما اثاره المدعو باسم الكربلائي له من الله مايستحق من كلام مسيء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لايمكن السكوت عليه ولايمكن مروره دون عقاب كونه يمس بعقيدة ومنهج امة كاملة تعدادها اكثر من مليار مسلم مما يستلزم موقف حازم وعاجل من الحكومة العراقية لردع مثيري الفتن واسكات اصوات النشاز (منحرفي العقيدة)”(حسب البيان).

وشدد على أن “هذا الامر من المبادئ الأساسية في الحفاظ على كيان المجتمع نصت عليها المادة (٧) من الدستور العراقي والتي نصت على ان (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمهد أو يروج أو يبرر له….).”

ونوه المحلاوي الى “إن المشرع العراقي قد ضمن حرية الأديان والمذاهب وأعتبر جريمة التحريض الطائفي من الجنايات ومنع التحريض على إثارة الفتنة الطائفية ذلك لان آفة الطائفية خطرة وتهدد كيان المجتمع كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ قد عاقب على جريمة إثارة الفتنة الطائفية باعتبارها من الجرائم الإرهابية”.

وطالب المحلاوي أيضا “الادعاء العام العراقي العمل بموجب المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل بحق من تجاوز على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام التي نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق”.