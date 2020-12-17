المحلاوي : وزير الكهرباء لا يصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة

المحلاوي : وزير الكهرباء لا يصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة

المستقلة.. دعا النائب عادل خميس المحلاوي، رئيس الوزراء الى اقالة وزير الكهرباء واستبداله بشخص كفؤ.

وقال المحلاوي في تصريح تلقته (المستقلة) اليوم الخميس “من خلال متابعتنا الدقيقة لأداء وزير الكهرباء كوني عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية اتضح لنا بأنه ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة)”

وشدد على أن الوزير “لا يصلح ان يكون مدير قسم في الوزارة”، محملا إياه مسؤولية” انهيار الكهرباء” والسماح “لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة”.

ودعا الكاظمي للإسراع باستبداله بشخصية كفؤة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء. مؤكدا بأن لجنة الطاقة النيابية سيكون لها “موقف حاسم.. بصدده”.