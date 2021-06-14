المحلاوي : جهات سياسية تريد ارجاع الطائفية للبقاء في السلطة

المستقلة/- وصف النائب عادل خميس المحلاوي عملية قطع الطريق بين محافظة صلاح الدين وبغداد من أهالي ضحايا جريمة سبايكر بأنه جاء لمآرب سياسية تريد ارجاع البلد الى مربع الطائفية.

وأكد المحلاوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه الوقوف “متضامنين مع عوائل الضحايا من اي مدينة في العراق”، مشددا على أن “كل الذين اريقت دمائهم قد دفعوا ثمن انتماءهم لهذا البلد وقتلوا ظلما وعدوانا سواء في مجزرة سبايكر او من تم تغييبهم في الرزازة ومن قتلوا في الصقلاوية وفي الفرحاتية والبودور والحوادث الاخرى التي استهدفت العراقيين في اي مكان” .

وأشار الى أن “ما جرى اليوم من قبل اهالي ضحايا سبايكر من قطع الطريق المؤدي من صلاح الدين الى بغداد  ومنع سيارات المواطنين من التوجه الى بغداد يعتبر ظلما اخر واعتداء غير مبرر لان المحاسبة على الجرائم ومعاقبة مرتكبيها واجب الدولة حصراً”.

وقال المحلاوي أن “هؤلاء الاهالي غرر بهم في هذا الوقت لمآرب سياسية تريد ارجاع البلد الى مربع الطائفية وتريد تدوير نفسها للبقاء في سلطة الدولة”

ودعا الى الجميع الى التذكر بأن “داعش التي ارتكبت جريمة سبايكر ومن استهدف الابرياء في الرزازة والصقلاوية والفرحاتية والبودور هما وجهان لعملة واحدة” .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نائب مصري يحلف بالطلاق فى البرلمان ويشبه وزير المالية بالنبي يوسف

اخر الاخبار

قرار عاجل من النيابة العامة المصرية ضد متسابق ذا فويس كيدز

اخبار العراق

المحلاوي : جهات سياسية تريد ارجاع الطائفية للبقاء في السلطة

اخر الاخبار

سعد محسن خليل يستعيد ذاكرة بغداد الجميلة وثقافة شعبها ومعارض كتبها!!

اخبار العراق

كرة القدم تتسبب بمقتل شاب واصابة اثنين اخرين في ناحية العكيكة

اخر الاخبار

المحكمة تصدر قرارا جديدا بشأن قضية رانيا يوسف و نزار الفارس

اخبار العراق

ثلاثة إحكام بالإعدام شنقا على قاتل الناشطة ” شيلان ” وعائلتها

اخبار العراق

ثلاثة إحكام بالإعدام شنقا على قاتل الناشطة ” شيلان ” وعائلتها

رياضية

منتخب العراق يختار قميصه في مواجهة إيران

رياضية

تحديد موعد مباراة الجوية والسماوة المؤجلة

رياضية

مدرب إيران يبدي احترامه لمنتخب العراق

رياضية

الآسيوي يصدر قراره بخصوص مشاركة فائز ضد إيران

رياضية

بشار رسن يؤكد عزم لاعبي العراق تحقيق الفوز على إيران

رياضية

كاتانيتش: نعلم كيف يلعب منتخب إيران

اخر الاخبار

وزير الرى السودانى: الحديث عن عدم التوقيع على اتفاق حول سد النهضة مسألة غير مقبولة

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون ضرب موقع عسكري فى مطار أبها السعودى وإصابته “بدقة”

اخبار مصر

مصر.. تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و13 آخرين فى قضية فض رابعة