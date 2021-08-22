المحلاوي: اختطاف مجموعة من الشباب في المسيب وقتل احدهم

المحلاوي: اختطاف مجموعة من الشباب في المسيب وقتل احدهم

المستقلة/- كشف النائب عادل خميس المحلاوي عن اختطاف عدد من الشباب في قضاء المسيب عثر على جثة احدهم لاحقا.

وقال المحلاوي، اليوم الاحد، “قبل يومين قامت مجاميع مسلحة معروفة الانتماء بخطف عدد من شباب عشيرة الجنابيين في منطقة الحامية في قضاء المسيب شمال بابل جهارا نهاراً وامام انظار القوات الامنية وبعد ساعات عثر على جثة احدهم وعليه اثار تعذيب وطعنات سكاكين”.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية واتخاذ اجراءات رادعة مثيلة بالتي اتخذها بحق قتلة مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قبل ايام وكشف الجناة للرأي العام “لأن الدم العراقي واحد ولكي يثق المواطن بأجراءات الدولة وتكون عملية ردع للخارجين على القانون وحفظ هيبة الدولة”.

كما طالب بتغيير بعض القيادات الامنية في محافظة بابل التي اثبتت فشلها في حفظ الامن خلال الاعوام الماضية واستبدالها باخرى كفوءة ومهنية.

وأشار المحلاوي الى أن المدنيين في شمالي بابل “يتعرضون الى عمليات قتل وتهجير وخطف منظمة من قبل مجاميع مسلحة جهارا نهارا خلال الاعوام الماضية وهي موثقة دون محاسبة القتلة الذين قاموا بتلك الجرائم” ..