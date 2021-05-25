المحكمة الاتحادية : لا حصانة للنواب الا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة

المستقلة/- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات.

وقررت المحكمة بحسب بيان صادر عنها تلقت المستقلة  نسخة منه (25 أيار 2021)، “اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة”.

كما قررت المحكمة “العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد”.

وأكدت أنه “بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تعيد النظر بحصانة النواب وتفسير الاغلبية

اخبار العراق

مصرف الرافدين : توزيع رواتب عدد من وزارات عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

اخبار العراق

حزب الدعوة يحذر من حكومة طوارئ ويؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها

اخر الاخبار

شاهد.. كواليس صناعة قناع رامز جلال بفيلم “أحمد نوتردام”

اخر الاخبار

محاكمة عاجلة لـ ريهام سعيد بتهمة سب وقذف حسن شاكوش

ثقافة وفنون

شاهد.. برومو الجزء الأخير من La casa de papel.. وموعد عرضه

اخر الاخبار

فيديو.. مها أحمد تنهار على الهواء وتعتذر لزوجها وأولادها

اخر الاخبار

فيديو.. مها أحمد تنهار على الهواء وتعتذر لزوجها وأولادها

اخر الاخبار

إصابة الموسيقار السعودي طلال باغر بكورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح

رياضية

التعادل يحسم ودية العراق ضد طاجيكستان

اخبار مصر

مصر.. السيسي يبحث مع جو بايدن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة

اخر الاخبار

 عمانيون يحتشدون احتجاجا على البطالة.. فيديو

اخر الاخبار

الجزائر تعتزم تقديم دعم مادي لفلسطين

اخبار مصر

بسبب الفطر الأسود.. هيئة الدواء المصرية تصدر تحذيرا بشأن المضادات الحيوية

اخبار مصر

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وتركي آل الشيخ

اخر الاخبار

شاهد.. رحمة رياض وألكسندر علوم في أول ظهور لهما بعد خطوبتهما

اخر الاخبار

سلمى حايك : كدتْ اموت بفيروس “كورونا”