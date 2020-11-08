المحكمة الاتحادية العليا توثق أكثر من ألفي قرار دستوري في مجلد للمبادئ

المستقلة..اعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن أصدار أكثر 2000 حكم وقرار دستوري منذ تأسيسها، لافتة إلى تضمين مبادئ تلك القرارات في مجلد واحد.

وذكرت المحكمة في بيان لها، أن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم مجلداً بمناسبة الذكرى السنوية الـ (15) لتأسيسها، كأول محكمة دستورية في الدولة العراقية بعد الاستقلال”.

وأضاف البيان، أن “المجلد يضم مبادئ الاحكام والقرارات الصادرة عنها منذ تأسيسها في عام 2005 ولغاية العام الحالي 2020، البالغ عددها أكثر من (2000) حكم وقرار دستوري”.

وأشار، إلى أن “هذه المبادئ وضعت بشكل مصنف وبنحو يسهل للباحثين والمعنيين بالشأن القانوني الرجوع اليها، وهو متاح حالياً في المكتبات القانونية الرصينة”.

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