المحكمة الألمانية العليا ترفض وقف العمل بقرار إجبارية التطعيم

المستقلة/- رفضت المحكمة الدستورية الألمانية تعطيل العمل بقرار إجبارية تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مؤقتٍ، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف مارس/ أذار المقبل.

وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد الجمعة إنها رفضت فرض أمر قضائي ضد الإجراء حتى تتم مراجعة الطعن القانوني ضد دستوريته رسميًا.

وتلقت المحكمة التي تتخذ من كارلسروه مقرا لها عشرات الشكاوى بعد أن وافق البرلمان على الإجراء أواخر العام الماضي.

وبحلول منتصف الشهر المقبل، سيتعين على العاملين في دور رعاية المسنين والمستشفيات إثبات تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمزاولة عملهم في المختلف المؤسسات الصحية وهذا بهدف وقف تفشي كوفيد-19 بين النزلاء الضعفاء ووقف انتقال العدوى من الموظفين غير الملقحين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فرنسا ترفع إلزامية إرتداء الكمامة في بعض الأماكن المغلقة نهاية الشهر

اخر الاخبار

المحكمة الألمانية العليا ترفض وقف العمل بقرار إجبارية التطعيم

اخبار العراق

اعتقال 32 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية في كربلاء

اخبار العراق

 لجنتا الصدر و الخزعلي تتفقان على دعم واسناد القضاء والأجهزة الامنية في ميسان

اخبار العراق

المدرسة الخالصية تنعى العلامة محمد محروس المدرس الاعظمي

اخبار العراق

اعتقال 70 متهماً في محافظة ميسان

اخبار العراق

قطاعات عسكرية لدعم الإجراءات الأمنية في ميسان

اخبار العراق

قطاعات عسكرية لدعم الإجراءات الأمنية في ميسان

اخبار العراق

نقل ضباط ومنتسبي شرطة خارج محافظة ميسان

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ومنعه من العلاج يتصدر المواقع

اخر الاخبار

أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني

اخر الاخبار

إعلام أمريكي يكشف السيناريو الوحشي لحرب نووية مع روسيا

اخر الاخبار

الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين خارج بلادهم!

اخر الاخبار

للنساء.. فوائد لا تصدق للتبرع بالدم

اخر الاخبار

والد حسام حبيب يسخر من عودة نجله لشيرين

اخر الاخبار

على خطى ياسمين صبري (نادين نجيم) بظهور صادم وجذاب

اخر الاخبار

السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني