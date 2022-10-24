المحافظون يختارون سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية

المستقلة/- انتخب وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك اليوم، الإثنين، رئيساً لحزب المحافظين في بريطانيا، ليصبح رئيس الوزراء الجديد خلفا لليز تراس بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق.

وأقرت بيني موردنت بهزيمتها سوناك في السباق إلى داونينغ ستريت وانسحبت في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء عملية التصويت. وسيصبح سوناك (42) أصغر رئيس للوزراء لبريطانيا منذ أكثر من قرن، كما أنه سيكون أول رئيس للوزراء بريطاني-آسيوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن سوناك من المرجح أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، رسمياً، غداً الثلاثاء.

وفي أول تصريح له، تعهّد سوناك بتحقيق “الاستقرار والوحدة” في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين.

وقال في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد “نحتاج الى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا”.

عزوف جونسون

منذ أمس الأحد أعلن جونسون في بيان مساء أنه حصل على المئة صوت اللازمة لدعم ترشيحه في هذه العملية الداخلية في حزب المحافظين لكنه عدل عن الترشح بسبب الانقسامات في الحزب اليميني.

وقال “خلال الأيام القليلة الماضية توصلت للأسف إلى نتيجة مفادها أنه لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لا يمكنك الحكم بفعالية إذا لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان”.

يذكر أن سوناك حفيد مهاجرين من أصول هندية سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية، مصرفي سابق ثري وسيصبح في حال فوزه أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض.

من جهتها سحبت المعارضة العمالية التي تحسن وضعها في استطلاعات الرأي، دعوتها الى انتخابات مبكرة.

وكتبت مساعدة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر على تويتر أن “المحافظين على وشك تسليم ريشي سوناك مفاتيح البلاد بدون أن يكون قد قال كلمة عن الطريقة التي سيحكم بها” مضيفة “لم يصوت أحد على هذا الأمر”.