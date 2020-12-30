المجمع الفقهي ينفي اصداره فتوى تبيح الخروج على “ولي الأمر”

المستقلة/ -نفى المجمع الفقهي العراقي، الانباء التي تم تداولها بشأن فتوى تبيح الخروج على “ولي الأمر”.

وقال المجمع في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بياناً مزوراً يحمل رقم (98) بشأن الخروج على ولي الأمر، فهذا بيان مكذوب ملفق عن المجمع الفقهي العراقي، من حيث الشكل والمحتوى”.

وأوضح، “من حيث التلفيق في المحتوى فالمجمع الفقهي العراقي يترفع عن هذه اللغة التي كتب بها والتي تتنافى مع لغته الشرعية والوطنية، وهو ينظر إلى أبناء شعبنا نظرة واحدة تحت هويته العراقية الجامعة بعيداً عن التسميات الطائفية المفرقة والممزقة، وهو يترفع عن مثل هذا الخطاب التحريضي الذي ينم عن سوء نية وطوية، فالعراق جسد واحد بأرضه وشعبه”.

وأشار المجمع إلى أن “موقف المجمع من تأييد الحكومة العراقية واحترام التظاهرات السلمية معروف ومعلن”.

وأعلن أنه “يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة المزورين ومقاضاتهم أمام المحاكم المختصة”.