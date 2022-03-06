المجلس العالمي للذهب : العراق يحافظ على مركزه العالمي

المستقلة/- أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، تراجع احتياطيات العالم من الذهب بعد قيام البنوك المركزية للدول ببيع كميات منه خلال شهر واحد، فيما حافظ العراق على مركزه العالمي .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آذار لعام 2022 وتابعته المستقلة، إن “احتياطي العالمي للذهب تراجع بواقع 12 طنا نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات منه”، مبينا أن “الجزء الأكبر من الانخفاض ناتج عن عمليات بيع كبيرة من كازاخستان (17 طنًا) ، بينما باعت روسيا (3 أطنان)، وبولندا طنين، وأوزبكستان طناً واحداً، ومنغوليا طناً واحداً”.

واضاف ان “إجمالي المشتريات بلغت أقل من 13 طنًا، حيث اشترت تركيا (10 أطنان) ، كما اشترت الهند طناً واحداً، وقطر (0.7 طن) وإيرلندا (0.5 طن) “.

واشار المجلس الى ان “العراق حافظ على مركزه العالمي 39 من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا، وهي تمثل 8.8% من باقي احتياطاته الاخرى”.

واوضح ان” الدول العربية الخمس في الجدول لم تشترِ أي كمية من الذهب خلال هذا الشهر ليحافظ العراق على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مشيرا الى ان “مجموع حيازة الذهب لدى الدول العربية الخمسة تبلغ 996.5 طنا”.

ولفت الى ان ” الولايات المتحدة ما زالت تتربع على المرتبة الأولى من بين دول العالم في حيازة الذهب بواقع 8.133 آلاف طن تليها ألمانيا 3.359 آلاف طن ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت سورينام بالمرتبة 100 وبواقع 1.5 طن تسبقها اليمن وبواقع 1.6 طنا”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.