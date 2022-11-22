المجلس العالمي للتسامح في مؤتمر اليوبيل المئوي لاتحاد أوروبا

المستقلة/- علي السامرائي/..شارك وفد من المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس ، في مؤتمر اليوبيل المئوي لاتحاد عموم أوروبا (Paneuropa) ، الذي اختتم اعماله اليوم في العاصمة النمساوية فيينا .

وشهد المؤتمر كلمات ألقاها كل من ألكسندر فان دير بيلين رئيس النمسا ، وفيوزا عثماني رئيس كوسوفو ، وآلان تيرينوير رئيس اتحاد بانوروبا وكارل فون هابسبورغ رئيس عموم أوروبيا في النمسا .

وركزت اعمال مؤتمر اليوبيل المئوي لاتحاد عموم أوروبا ، على فتح الباب أمام مستقبل فكرة عموم أوروبا والتكامل الأوروبي بنظرة فخرية على تاريخ المنظمة .

كما تم مناقشة القضايا المهمة لتشكيل مزيد من التكامل الأوروبي ، وخاصة مايتعلق بالسياسة الخارجية الأوروبية وسياسة الأمن الأوروبية ، وسياسة التوسيع والسياسة الاقتصادية والهوية الأوروبية .