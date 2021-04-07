المجلس الاعلى للاقتصاد العربي الافريقي ينضم تحت مظلة الجامعة العربية

المستقلة/- اعلن رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي هاني أبو زيد عن الموافقة بشكل رسمي على عمل المجلس تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال أبو زيد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء،  ان رئاسة المجلس تلقت خطابا رسميا من مدير المراسم في جامعة الدول العربية الوزير المفوض عبد الحميد حمزة يبلغها فيه رسميا بموافقة الجامعة العربية على عمل المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي تحت مظلتها.

وأشار الى أن الجامعة العربية هنأت بتأسيس المجلس من اجل سوق عربية افريقية مشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والافريقية.

وأكدت الجامعة العربية استعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة والتوجيهات اللازمة لنجاح عمل المجلس.

يذكر ان المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي هو منظمة أسسها عدد من أصحاب رؤوس الأموال لتعزيز التنوع والتنافس الاقتصادي العربي والافريقي على المعرفة والابتكار ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التنافس وجذب الدول العربية والافريقية للاستثمار فيما بينهم.

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