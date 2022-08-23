المجلس الأعلى للقضاء يعلق أعماله بعد اعتصام امام محكمة الاتحادية

المستقلة /- أعلن المجلس الأعلى للقضاء في العراق، الثلاثاء، تعليق أعماله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، حسب فرانس برس.

ويعد الاعتصام خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأفاد البيان بأن مناصري التيار “أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق” لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها “حلّ البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل، فيما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود الى بغداد

اخر الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخر الاخبار

التخطيط تكشف عن اجراءات للحد من تداعيات الفقر في العراق

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

النزاهة : استقدام بحق مسؤولين في الشركة العامة لتجارة السيارات بالعراق

اخر الاخبار

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود الى بغداد

اخر الاخبار

المجلس الأعلى للقضاء يعلق أعماله بعد اعتصام امام محكمة الاتحادية

اخر الاخبار

التخطيط تكشف عن اجراءات للحد من تداعيات الفقر في العراق

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

النزاهة : استقدام بحق مسؤولين في الشركة العامة لتجارة السيارات بالعراق

اخر الاخبار

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

باحثين : دواء لعلاج الملاريا فعال في معالجة السرطان

اخر الاخبار

باحثين : دواء لعلاج الملاريا فعال في معالجة السرطان

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تجدد المخاوف من شح المعروض

اخر الاخبار

اكتشاف علاج جديد  قد يوقف تقدم السرطان لدى المصابين

اخبار العراق

قريبا سيارة أكسيد الفاخرة في سوق العراق

اخبار العراق

حفل توقيع كتاب للأطفال في ميسان تم اهداءه لاطفال فلسطين

اخر الاخبار

روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر روسي مقرب من بوتين

اخبار العراق

في ذكرى ١٠٠ يوم لاستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة

اخبار العراق

الاطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة

اخر الاخبار

العراق يحتل المرتبة 62 عالميا من حيث متوسط صافي الراتب الشهري

اخر الاخبار

ايران تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة مع امريكا