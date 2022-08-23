المجلس الأعلى للقضاء يعلق أعماله بعد اعتصام امام محكمة الاتحادية

المستقلة /- أعلن المجلس الأعلى للقضاء في العراق، الثلاثاء، تعليق أعماله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، حسب فرانس برس.

ويعد الاعتصام خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأفاد البيان بأن مناصري التيار “أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق” لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها “حلّ البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل، فيما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.