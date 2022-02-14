المجلس الأعلى للجمعيات العلمية في العراق يناقش مشاريعه المستقبلية

المستقلة/- ناقش المجلس الأعلى للجمعيات العلمية في العراق، اليوم الاثنين، المشاريع المستقبلية التي يعمل عليها عبر تفعيل عمل الجمعيات العلمية المنتمية اليه.

وعقد المجلس اجتماعاً في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الأستاذ الدكتور ياسين العيثاوي رئيس المجلس، وبحضور الأستاذ الدكتور غازي الحجي نائب رئيس المجلس، والدكتور محمد الگريزي الأمين المالي للمجلس، والأستاذ حيدر جمعة مسوؤل شعبة الجمعيات العلمية في الوزراة.

وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك النظام الداخلي، والاجتماع الفصلي، ونشاط الجمعيات، فضلاً عن آلية العمل، والمشاريع المستقبلية التي سيعمل عليها المجلس.

يذكر أن الجمعيات العلمية تعمل وفق قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل، إذ يهدف القانون إلى تنظيم شؤون الجمعيات؛ وتوفير مستلزمات عملها، ودعمها، وتنسيق نشاطاتها.