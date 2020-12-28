المجلس الأعلى للإعلام يحذر رامز جلال

المستقلة /- اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان المبارك، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم، حسبما قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال جبر إنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، موضحا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، وتابع :”التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات”، وفقا لصحيفة الوطن.

ويعد برنامج رامز جلال من أبرز برامج المقالب التي يتم بثها في شهر رمضان منذ عدة سنوات، وقد أثار لغطا كبيرا لا سيما في شهر رمضان الماضي؛ حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى ضد البرنامج كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب (رامز مجنون رسمي) على قناة (mbc) مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.