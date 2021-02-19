المجتمع النقابي والتجاري بكربلاء يستنكرون الحكم على غريب وزنكي

المستقلة / علي النصر الله / .. استنكر ممثلو المجتمع النقابي والتجاري والمدني في محافظة كربلاء ، صدور حكم قضائي  بحق وزير البلديات الأسبق رياض غريب، وهاشم عبد الزهرة زنكي المدير العام السابق في وزارة البلديات من رئاسة محكمة استئناف بغداد  الكرخ الاتحادية .

وقال المجتمعون في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الجمعة ، نستنكر” القرار الذي صدر بحقهما ، ونتطلع الى عدالة القضاء العراقي في نهاية المطاف في أن يكون خير منصف لهما ونحن كلنا ثقة وأمل بقضائنا العراقي العادل”.

وأضاف “نبدي التضامن العالي والدعم الثابت لأبناء كربلاء رياض غريّب وزير البلديات الأسبق و هاشم عبد الزهرة زنكي المدير العام في وزارة البلديات في محنتهما الحالية والذين نشهد لهما بنزاهة يدهما وحسن ادارتهما منذ ان كان رياض غريّب وزيراً ونائباً والى يومنا هذا”.

وأشار البيان الى إن ” ما يتعرضان له من اتهامات منسوبة اليهما والتي ندرك تماماً ، انهما بعيدين كل البعد عنها ما هي ،  الا نتيجة تصفيات سياسية وحسابات حزبية بائسة تريد النيل من الشخصيات الوطنية النزيهة المعروفة بتاريخها الناصع “.

وختم البيان ، إننا ” كمجتمع كربلائي مع القضاء العراقي العادل الصارم النزيه الذي يستهدف الفساد والمفسدين في حربه القانونية ، ولكننا وفي الوقت ذاته نبدي دعمنا لكل شخصية وطنية نزيهة عملت لبناء العراق وقدمت خدماتها في احلك الظروف “.

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