محافظة المثنى : تنفيذ مستشفى استثماري بسعة 114 سرير

المستقلة / – اعلنت هيئة استثمار المثنى مباشرة الملاكات المختصة لأحدى الشركات الخاصة بتنفيذ مستشفى استثماري جديد بسعة 114 سريرا وسط مدينة السماوة.

وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المشروع البالغة كلفته 88 مليون دولار وسينفذ على مساحة تسعة الاف و300 متر مربع، يتكون من اربعة طوابق وسيضم اربع صالات للعمليات وصالتين للطوارئ، ووحدة للعناية المركزة بسعة 27 سريرا، اضافة إلى أقسام الولادة والخدج والاشعة والسونار والمختبرات الحديثة والإدارية والخدمية، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 200 فرصة عمل متنوعة يومية خلال مدة التنفيذ.

وعد المشروع، خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي في المثنى وتخفيف العبء عن القطاع الصحي العام من خلال توفير المستشفيات ذات التجهيز الحديث والملاكات الطبية الماهرة التي تقدم خدماتها لأبناء المحافظة الذين يضطر الكثير منهم لتحمل نفقات السفر خارج البلاد او المحافظات الأخرى بحثاً عن الرعاية الصحية.