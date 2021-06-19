المثنى تخصص 500 دونم لإنشاء منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

المستقلة/- خصصت محافظة المثنى 500 دونم لإنشاء منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، في حين اصدرت هيئة المنافذ الحدودية الموافقة الخاصة لافتتاحه.

وقال المحافظ احمد منفي جودة في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الحكومة المحلية على تواصل مباشر مع الجهات ذات العلاقة، وهناك تحرك كبير لتنفيذ مشروع منفذ الجميمة مع المملكة العربية السعودية، الذي يعد موردا اقتصاديا كبيرا للمحافظة الافقر في البلد”.

واشار الى “تخصيص 500 دونم لانشاء المنفذ، مع تنفيذ محطة مياه ومركز صحي، فضلا عن صيانة الطريق من المثنى الى المنفذ الحدودي، الى جانب انشاء محطة كهرباء لتجهيز الجميمة بالطاقة الكهربائية الكافية من واردات المنافع الاجتماعية لوزارة النفط وميزانية تنمية الاقاليم”.

وذكر منفي ان “هناك تعاونا مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للاسراع بتنفيذ هذا المشروع الستراتيجي بغية تشغيل عدد كبير من العاطلين وما ينتج عن الممر التجاري مع المملكة العربية السعودية من ايرادات مالية لتنفيذ مشاريع متلكئة ومعطلة اسهمت في تأجيج الشارع السماوي وتقديم خدمات رئيسة اخرى لهذه المحافظة”.

من جهته، قال مدير هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في بيان صحفي: ان “إنشاء منفذ الجميمة عرض خلال اجتماع مجلس هيئة المنافذ رقم 5 لسنة 2021 وصدر قرار بالإجماع بتشكيل لجنة إعداد دراسة جدوى برئاسة الهيئة وعضوية جميع الجهات ذات العلاقة”.

وأضاف أن “اللجنة في طور التشكيل حالياً وإصدار الأمر الإداري وهناك موافقة من مجلس الهيئة بفتح المنفذ”.

وأكد الوائلي أن “إنشاء منفذ الجميمة سيدعم محافظة المثنى اقتصاديا ويجعلها من الطرق التجارية المهمة في عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية”.

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