المثنى : القبض على متهمين بمشاجرة مسلحة

المستقلة  /- ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى،  القبض على متهمين بمشاجرة مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “تمكنت مفارز شرطة الرميثة في محافظة المثنى، من إلقاء القبض على طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة خفيفة وذلك بعد ورود اخبار عن طريق الخط الساخن 150 بوجود مشاجرة استخدما فيها سلاح خفيف وآلات جارحة في منطقة حي الشهداء بالقضاء”، مشيرة إلى “إصابة شخصين جراء الاشتباك”.

واوضحت مديرية شرطة المحافظة وفقا للبيان، “قيامها بتشكيل قوة من المركز والانتقال إلى محل الحادث، وبوقت قياسي تمت السيطرة على الاوضاع وإلقاء القبض على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على حتمية الموعد المحدد لاجراء الانتخابات

اخبار العراق

النزاهة تكشف تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير ضبط متلبسا بالرشوة

رياضية

سعد عبد الأمير: الشرطة صحح أخطاء مباراة الدحيل

اخر الاخبار

مدرب الشرطة يرفع راية التحدي أمام استقلال

رياضية

مدرب بايرن ميونخ يحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق

رياضية

ميسي يحقق إنجازا قياسيا في كأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

فيديو.. بعد كتابة وصيتها.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية

اخر الاخبار

فيديو.. بعد كتابة وصيتها.. مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية

اخر الاخبار

شاهد.. حسن شاكوش يعتدي على الشرنوبي بعد اكتشاف مقلب “خمس نجوم”

رياضية

القوة الجوية يحصد أول نقطة في دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

صور.. ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما الأول

اخر الاخبار

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 .. تحدث ضجة على السوشيال ميديا في مصر

رياضية

برشلونة يفترس بلباو ويتوج بكأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

تعرف على قائمة نيويورك تايمز..”عندما يغنى لوبستر” تتصدر

اخر الاخبار

“آخرهم مها أحمد”.. هجوم حاد على ميريام فارس بسبب إعلان مصري

اخر الاخبار

هكذا شاركت لي لي أحمد حلمى في مسلسل “لعبة نيوتن” مع والدتها

اخر الاخبار

فيديو.. منى السابر: المبلغ لم يكتمل وتنفيذ الحكم بحبسي غداً