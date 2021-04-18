المستقلة /- ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى، القبض على متهمين بمشاجرة مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “تمكنت مفارز شرطة الرميثة في محافظة المثنى، من إلقاء القبض على طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة خفيفة وذلك بعد ورود اخبار عن طريق الخط الساخن 150 بوجود مشاجرة استخدما فيها سلاح خفيف وآلات جارحة في منطقة حي الشهداء بالقضاء”، مشيرة إلى “إصابة شخصين جراء الاشتباك”.

واوضحت مديرية شرطة المحافظة وفقا للبيان، “قيامها بتشكيل قوة من المركز والانتقال إلى محل الحادث، وبوقت قياسي تمت السيطرة على الاوضاع وإلقاء القبض على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.