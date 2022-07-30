المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية

المستقلة/- رغم الإجراءات الأمنية، وقطع الجسور القريبة من المنطقة الخضراء، الا أن متظاهري التيار الصدري استطاعوا الوصول الى المنطقة الخضراء واقتحام مبنى مجلس النواب للمرة الثانية خلال اقل من أسبوع.

وكان المتظاهرين قد بدأوا التجمع في ساحة التحرير وسط بغداد منذ ليلة الامس، ومع بداية الصباح انطلقوا باتجاه جسر الجمهورية واستطاعوا تخطي الحواجز الكونكريتية في خطوطها الثلاث التي وضعت على الجسر، ليتجمعوا امام مدخل المنطقة الخضراء.

ولستعملت القوات الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لابعاد المتظاهرين عن المنطقة الا انهم تجاوزوا جكيع النقاط ودخلوا مبنى البرلمان مرددين هتافات مؤيدة لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.

وسبق للمتظاهرين ان اقتحموا مبنى البرلمان قبل أيام قليلة ولكنهم غادروا المبنى بسلمية بعد تغريدة من زعيم التيار تطالبهم بالانسحاب واصفا ما جرى بأنه “جرة اذن”

بالمقابل اصر الاطار التنسيقي على المضي في مشروع ترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء داعيا الى حسم ترشيح رئيس الجمهورية للمضي بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما حذر القيادي في الاطار وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مما وصفه إثارة الفتن، مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدي إزاء هذا. الامر الذي اثار حفيظة انصار التيار الصدري واندفاعهم لمهاجمة مقرات تيار الحكمة.