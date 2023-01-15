المبرقع.. زيارة رؤساء الاتحادات الخليجية لـ بغداد تركت انطباعا جيدا لدى الاشقاء

المستقلة/- أكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أن زيارة وفد رؤساء الاتحادات الخليجية والإعلام العربي إلى بغداد ولقاء دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تركت انطباعات رائعة جداً لدى الأشقاء سيكون لها بالغ الأثر في الانفتاح العربي الخليجي نحو اشقائهم في العراق بصورة عامة وإن كانت الرياضات وبخاصة كرة القدم هي الجسر والبوابة لهذه الصفحة الجديدة.

وقال المبرقع في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن ” رسائل السوداني كانت على درجة عظيمة من البلاغة والوضوح في الترحيب وطيب اللقاء وعكس صورة جميلة على أن العراق حكومةً وشعباً باتجاه واحد واندفاع نحو الأشقاء في الخليج والعرب عموما وهو ما ستليه خطوة مقبلة أعم وأشمل وإن كان ميدانها الرياضة والفن والإعلام فهي الأكثر فاعلية وانعكاساً على الأصعد كافة”.

وأشار الوزير إلى أن “الأشقاء تلقوا الدعوة بالبهجة والسرور ويمكن أن نوثق أن الخطوة المقبلة ستكون استضافة عربية كبيرة لحدث رياضي أكبر ستكون ساحته جميع مدن العراق وأن الأشقاء في الاتحادات الخليجية ووزراء الشباب والرياضة العرب هم من سيسعى معنا لاستضافة العرس العربي الرياضي الكبير”.