المباشرة في إنجاز أعمال الصيانة في قبة السهروردي

المستقلة..باشرت الكوادر التراثية المختصة في أعمال الصيانة للقبة الاثارية لجامع الشيخ عمر السهروردي .

وقال مدير قسم التحريات التراثية للمكتب الإعلامي في هيئة الآثار والتراث سعد حمزة زغير، أن الكوادر التراثية باشرت العمل لإنجاز أعمال الصيانة لقبة جامع السهروردي التي تعد من القباب النادرة والمتميزة في العمارة العراقية، وبإشراف مباشر من دائرة التراث وكوادرها الفنية.

وأشار الى المباشرة بالعمل بعد التوقف لعدة أشهر لإنقاذ القبة وتدعيمها وفق الأساليب الفنية في صيانة المواقع الاثارية والتراثية وبالتعاون بين دائرة الشؤون الهندسية في الوقف السني ودائرة التراث.

واوضح أنه من المؤمل إنجاز العمل خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن نشاطات دائرة التراث في الحفاظ على المواقع التراثية المهمة.