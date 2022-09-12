المباشرة بمسح المواقع الأثرية في أربع محافظات

المستقلة/-كشف مدير قسم التحريات في دائرة التحريات والتنقيبات حيدر طه الشمري عن مباشرة فرق مسح المواقع الأثرية في أربع محافظات (ميسان، النجف الاشرف، كركوك، نينوى)

وقال الشمري ان اجتماعا جرى اليوم في قسم التحريات برؤساء الفرق وتم التاكيد على منهاج حديث  في أعمال المسح معتمدا التقنيات وعلوم (gis) واطروحات وافكار جديدة لتوثيق المواقع الأثرية بشكل تنتفع منه الاجيال الأثرية مستقبلا..

يذكر ان رؤساء فرق المسح من جيل الشباب الذي تم تدريبهم وتهيئتهم  مسبقا لاتمام مهام مسح المواقع الأثرية وفق المنهاج العلمي

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