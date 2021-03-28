المباشرة بتلقيح المواطنين في ذي قار بلقاح استرازنيكا البريطاني

 

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن المباشرة بتلقيح المواطنين في عموم المحافظة بلقاح استرازنيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة الصحة جهزت ذي قار بكميات من اللقاح وزعت على 34 مركزيا صحيا في مركز واقضية المحافظة ، وباشرت المراكز بتلقيح المواطنين للوقاية من كورونا “.

ولفت الى ان ” الحصول على اللقاح يتطلب التسجيل والحجز الكترونيا ، وللاعمار 18 سنة فما فوق ، وان عدد الجرعات المستلمة بلغت 17900 جرعة ، تكون بواقع جرعتين لكل شخص  ، بين الجرعة الاولى والثانية 4 اسابيع “.

 

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