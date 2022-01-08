المباشرة بتأهيل وتطوير كورنيش الناصرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أعلنت أدارة محافظة ذي قار ، عن المباشرة بتأهيل وتطوير كورنيش مدينة الناصرية وفق مواصفات الموارد المائية الفنية للدراسة الاستراتيجية الإيطالية .

وذكر بيان صادر عن المكتب الأعلامي لمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي ان ” الشركة المنفذة لتأهيل وتطوير كورنيش مدينة الناصرية ، باشرت بالمرحلة الاولى من المشروع التي تتضمن التطهير ، والتكسية الحجرية وفق مواصفات الموارد المائية الفنية للدراسة الاستراتيجية الإيطالية “.

وتابع ان ” الغزي شدد على ضرورة أنجاز المشروع من قبل الجهات المنفذة في الفترة المحددة وفق المواصفات المطلوبة “.

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