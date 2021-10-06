المباشرة بالتنقيب في تل الكطارات بمحافظة ميسان

المستقلة/-باشرت احدى الفرق التنقيبية العراقية باعمالها في تل الكطارات رقم ٥ المحاذي للممر الثاني لطريق عمارة -بتيرة -الفجر.

وقال مفتش آثار و تراث ميسان مرتضى الاعرجي نظرا لتعارض تل الگطارات رقم ٥ مع الممر الثاني لطريق عمارة- بتيرة- فجر ولغرض انشاء هذا الطريق الاستراتيجي والمهم والمسمى بطريق يا حسين تم ابرام عقد تنقيبي بين الهيئة العامة للاثار والتراث ومديرية الطرق.

واعلن الاعرجي عن مباشرة البعثة التنقيبية في العمل والتي شكلت من قبل مدير عام التحريات والتنقيبات وبرئاسة برهان عبد الرضا وهي مستمرة بالعمل التنقيبي ولمدة ثلاث اشهر.

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