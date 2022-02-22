المباشرة بأعمـال تطـهير جـدول السابلة المبطـن في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية المـوارد المـائية فـي ميسـان بأعمـال تطـهير جـدول السابلة المبيـن فـي ناحيـة السـيد أحـمد الرفـاعي بغية تحقيق انسيابية عـالية فـي مهـمة جـريان المـياه في مقطـع القـناة وصولها لمستحقيها لسقي الأراضي الزراعية.

وقالت المديرية في بيان إن ملاكاتها بالتعاون مع مديرية صيانة مشاريع الري باشرت بتطهير مشروع السابلة المغذي لمساحات زراعية واسعة في ناحية سيد احمد الرفاعي جنوبي غرب المحافظة وتنظيم العملية الإروائية هناك.

وأوضح مدير ناحية سيد احمد الرفاعي جار الله البزوني لـ(المستقلة) أن شحة المياه أثرت بشكل سلبي على الواقع الزراعي في الناحية سيما وأن فيها 360 ألف دونم أراضي صالحة للزراعة ولكن بفعل تقليص الخطة الزراعية إلى النصف.

وأشار الى أن المزارعين لم يتسلموا حصصهم المائية المقرة من مشروع السابلة المبطن أسهم في عدم زراعة الأراضي الواقعة على جانبي المشروع.

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