المانيا : مطعوم كورونا للفئات الاكثر عرضة للخطر بكانون الثاني

المستقلة /- قال وزير الصحة الألماني اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في رعاية كبار السن من فيروس كورونا في (كانون الثاني).

يأتي ذلك، في الوقت الذي تكافح فيه أكثر دول الاتحاد الأوروبي سكاناً، موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وقال ينس سبان لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك: “قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتاً أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء”.

وأضاف سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف (كانون الأول)، رغم أن اللقاح لن يكون متاحاً على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

وقال سبان إن العاملين في مجال الصحة سيحصون السكان بفرق متنقلة، وفي مراكز التطعيم لأن اللقاح الذي طورته شركة بيونتك وفايزر يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.