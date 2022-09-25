المانيا تستعين بالإمارات لتزويدها بالغاز المسال والديزل

المستقلة/- وقع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفاقا مع المستشار الألماني أولاف شولتس “في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي”. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا لإمداد شركة آر.دبليو.إي الألمانية بالغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أن أدنوك ستصدر بموجب الاتفاق أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشركة في أواخر 2022 “لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية”.

وتنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023. وأعلنت الوكالة استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في ايلول/سبتمبر الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.