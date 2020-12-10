 المانيا تدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق

المستقلة.. رحبت الأمم المتحدة في العراق بالمساهمة البالغة 7.25 مليون دولار والتي قدمتها ألمانيا لمشروع تقوده الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة في بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وذكر بيان عن يونامي أن التمويل الألماني سيسهم في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في حزيران 2021.

وقال سفير ألمانيا في العراق، أوله دييل: “من خلال مساهمتنا للعملية الانتخابية في العراق، تواصل ألمانيا دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في البلاد. إن ضمان انتخاباتٍ ديمقراطية وشفافة وشاملة، فضلاً عن توفير بيئةٍ آمنة لكل من الناخبين والمرشحين، أمر أساسي لزيادة المشاركة الديمقراطية ومصداقية مؤسسات الدولة فضلاً عن مساءلتها “.

ونيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مع ألمانيا لتنظيم تمويل المشروع وإدارته.

وتقدمت الأمم المتحدة بالشكر الجزيل لألمانيا للمساهمة التي تقدمت بها والتي عززت دعم عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق.