المالية : مادة واحدة هي السبب الرئيس لتعطيل إقرار الموازنة

المستقلة /- سرى جياد/ عزا عضو اللجنة المالية جمال كوجر السبب الرئيس لتعطل اقرار الموازنة الى فقرة المادة 11 فيها.

وقال كوجر “للمستقلة” ان السبب الرئيس لتعطيل الموازنة يعود للفقرة 11 التي تتضمن الاتفاقي بين حكومتي المركز والاقليم ، مبينا انها لم تحسم لحد الآن على الرغم من وجود تفاهمات جيدة مختلفة تماما عما كانت في البداية لكنها لم تحول إلى نصوص.

وأشار الى مطالبات الكتل السياسية من بعض النواب متعلقة بقضايا مختلفة كاستقطاعات الرواتب وسعر الصرف والعقود والاجراء التي تم حسمها من قبل اللجنة المالية الا انها لم تحسم من قبل هذه الكتل.

وبين رغبة الكرد بحسم قضية الموازنة بأسرع وقت ممكن من دون تمريرها بأغلبية سياسية والتي من شأنها أن تؤثر على قوت المواطن ورواتب الموظفين وان تنتهي بتوافق سياسي يرضي الطرفين.

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