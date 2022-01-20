المالية : سيتم توزيع رواتب موظفي القطاع العام مطلع الاسبوع القادم

المستقلة /- أعلنت وزارة المالية الإتحادية، يوم الخميس، أنها ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام لشهر كانون الثاني اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أنها “تباشر اعتباراً من يوم الاحد القادم بأطلاق دفعات تمويل الرواتب للوزارات لشهر كانون الثاني” .

ودعت دائرة المحاسبة في المالية “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الاحد المصادف 2022/1/23 لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة” .

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