المالية تطلق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني

المستقلة /- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن أطلاق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة، أن “دائرة المحاسبة انجزت خلال اليومين السابقين كافة متطلبات عملية تمويل رواتب جهاز الامن الوطني لشهر تشرين الثاني بعد اكمال كافة اجراءات المتعلقة بطلبات التمويل”، مبينة أنه “سيتم معالجة عجز رواتبهم لشهر كانون الاول 2022 بعد استحصال الموفقات الرسمية المطلوبة”.

يذكر أن الوزارة وجهت يوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ، بأستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة ليومي الجمعة والسبت ، لاجل الاسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة كافة لشهر تشرين الثاني.