المالية النيابية : ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة / -أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة المالية.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق”، مضيفاً أن “معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار”.

وتابع، “نشدد على ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية، لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية”.

ولفت الصفار إلى أنه “في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الذهب يعاود الصعود مقتربا من 1790 دولار للأوقية

اخبار العراق

المالية النيابية : ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة

اخر الاخبار

كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج ألم الظهر والرقبة

اخر الاخبار

مفاجأة في وصية ” عبد الباسط عبدالصمد ” تشعل محركات البحث

اخر الاخبار

شاهد : استشهاد شاب مقدسي برصاص الاحتلال

اخبار مصر

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري

اخبار العراق

بالأسعار والمواصفات .. السيارة شيري تيجو 2021 في السوق العراقي