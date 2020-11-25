المالية النيابية : رواتب الموظفين كانون الثاني مرهونة بموازنة عام 2021

المستقلة / – أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر أقرار موازنة عام 2021، مبيناً أن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهونة بالموازنة.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “أقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021”.

وأضاف أن “عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها “، مؤكداً “عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة”.

واكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق حاجتها لـ 45 يوما لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

وخصص مجلس الوزراء جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.