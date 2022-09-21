المالية النيابية تنتقد تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية وكالة

المستقلة /- انتقدت اللجنة المالية النيابية، ماذهب اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي من تكليف لوزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية وكالة، لافتة الى ان هناك الكثير من الإشكاليات المتعلقة بهذا التكليف فضلا عن الملفات المالية وحالات الفساد.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “اللجان النيابية تواصل اعمالها واجراءاتها ولقاءاتها في الوزارات وتقوم باستدعاء بعض المسؤولين الى مجلس النواب لمناقشة جملة من القضايا ضمن اختصاصاتها”.

وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية لديها كم كبير من الملفات المتعلقة بالمشاكل المالية والفساد، خصوصا ان وزارة المالية مازالت من دون وزير بعد استقالة علي علاوي من المنصب”.

وبين ان “اللجنة المالية لديها اشكال كبير على تكليف احسان عبد الجبار بمنصب وزير المالية وكالة، خصوصا انه قد عمل على اجراء تغييرات في المناصب ضمن الوزارة ودوائرها وكأنه وزير بالاصالة”.

ولفت الى ان “الوضع السياسي الذي يمر به البلد جعل الفرصة مناسبة لتسليم وزارة المالية الى وزير اخر يديرها بالوكالة، حيث تصرف بمقدرات لم يكن باستطاعته الوصول اليها، إضافة الى ان هناك مؤشرات على أدائه في وزارة المالية فضلا عن المؤشرات التي سبقتها في ادارته لوزارة النفط”.

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