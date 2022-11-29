المالية النيابية تكشف عن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلّم رواتب الموظفين

المستقلة /- علّق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري عزيز، الثلاثاء، بشأن الحديث عن زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال عزيز في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلّم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن”، مؤكداً أن “مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي”.

 

وبين “إمكانية العمل على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة وفق غلاء المعيشة الحالي”، ملمحاً إلى “حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد”.

 

وفي ملف آخر، أشار عزيز إلى أن “الهدف من تعديل سلم الرواتب هو القضاء على التفاوت الحاصل فيها، إذ قد تجد موظفاً في وزارة معينة يصل راتبه إلى 3 ملايين دينار، في حين هناك موظفون في وزارات أخرى بنفس الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة يبلغ راتبهم 500 ألف دينار”.

 

وأقــر عضو اللجنة المالية بصعوبة تنفيذ هــذا المشروع “كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون بستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات الدولة”

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يصل إلى طهران

اخر الاخبار

عامر عبد الجبار : البلاد بحاجة لتعديل قوانين معالجة ملفات المظلومين داخل السجون

اخر الاخبار

الرافدين يكشف عن تفاصيل قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون

عامة ومنوعات

سعر منافس .. نيسان تكشف عن سيارة Serena الجديدة

اخر الاخبار

الصحة العالمية تطلق اسم جديد على مرض جدري القردة

اخر الاخبار

اليوم .. لازلتم على موعد جديد من مباريات كأس العالم قطر 2022

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يصل إلى طهران

اخر الاخبار

المالية النيابية تكشف عن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلّم رواتب الموظفين

عامة ومنوعات

سعر منافس .. نيسان تكشف عن سيارة Serena الجديدة

اخر الاخبار

الصحة العالمية تطلق اسم جديد على مرض جدري القردة

اخر الاخبار

اليوم .. لازلتم على موعد جديد من مباريات كأس العالم قطر 2022

اخر الاخبار

رئيس مجلس الوزراء السوداني يغادر إلى ايران في زيارة رسمية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

اخر الاخبار

فشل الأحزاب السياسية والعودة إلى قانون سانت ليغو

اخر الاخبار

للمرة الثانية خلال شهر.. ابنة الزعيم الكوري الشمالي تحضر نشاطا رسميا

اخر الاخبار

بركان “ماونا لوا” الاكبر في العالم  يثير الرعب في جزر هاواي

ثقافة وفنون

اكتشاف أثر مصري في اسبانيا يحير الباحثين

اخر الاخبار

بعد “واقعة العلم”.. إيران تطالب باستبعاد أميركا من المونديال

اخر الاخبار

مدرب الكاميرون يطرد حارس المنتخب من المونديال

اخبار العراق

ابو رغيف: استذكار نازك الملائكة  يمثلُ احتفاءً بالريادة وانعكاس للوعي المتقدم للمرأة العراقية

اخر الاخبار

تفكيك شبكة مخدرات كبيرة في دبي ودول أوروبية

اخر الاخبار

البرازيل تتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على سويسرا بهدف نظيف