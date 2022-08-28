المالية النيابية تؤكد.. رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 12/2

المستقلة /- أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 12/2.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة،إنه “لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12″، مستدركاً، أن “ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي”.

وأضاف كوجر أن “هذه الأمور تحدث في حال بقاء ولكن في حال عودة البرلمان لعمله البرلمان معطلا حتى من دون حكومة تقدم الموازنة، فإن البرلمان يستطيع طــرح قـوانـين على غــرار قـانـون الأمـن الغذائي”.

وأشار إلى أن “البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات”.

ولفت إلى أن “ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدم وجود ميزانية لصرف الموارد”.

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