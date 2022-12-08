المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار

المستقلة /- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، حجم الموارد المالية المودعة في حساب مشاريع الاتفاقية العراقية – الصينية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الموارد المالية التي تراكمت بعد توديعها بحساب مشاريع الاتفاقية الصينية الذي أنشئ بموجب ملحق اتفاق التعاون بين العراق والصين، والذي تودع فيه ايرادات صادرات 100 الف برميل يوميا من النفط الخام العراقي المصدر الى الصين، بلغت ثلاثة مليارات دولار”، مبينا أن “هذه الأموال تخصص لمشاريع الاتفاقية الصينية”.

وأضاف أنه “من خلال هذا الصندوق بإمكان أن تشرع الشركات الصينية الرصينة والكفوءة بالبنية التحتية المطلوبة”، لافتاً إلى أن “ذلك سيساعد الحكومة في قضية الاستثمار بمشاريع مختلفة منها القناة الجافة وخطوط الصرف الصحي”.

وفي أيلول 2019، وقَّع العراق والصين على اتفاقية متعددة الجوانب في ختام مباحثات بين وفدين في بكين، حيث تتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.