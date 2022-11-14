المالية البرلمانية تكشف عن بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

المستقلة/- كشفت اللجنة المالية البرلمانية بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023 وموعد اقرارها في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة،” ان موازنة الدولة للعام ٢٠٢٣ ستكون بحدود ١٢٠ الى ١٣٠ مليار دولار مع بقاء سعر صرف الدولار ثابتا دون تغيير “.

واشار الى :” ان سعر برميل النفط ، الذي احتسبت على اساسه الموازنة ، بحدود ٧٥ دولارا للبرميل الواحد وهو مقارب لسعر البرميل في موازنة السعودية ،الذي حدد بـ ٧٦ دولارا ” ، مشيرا الى ” ان الحذف والاستحداث سيوفر اكثر من 50 الف درجة وظيفية في الموازنة.

ورجح كوجر اقرار الموازنة نهاية الشهر المقبل او بداية السنة المقبلة دون خلافات عليها.

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