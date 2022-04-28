المالكي يتهم قيادات سياسية بتحويل التدخلات التركية والاماراتية الى اوامر

المالكي يتهم قيادات سياسية بتحويل التدخلات التركية والاماراتية الى اوامر

المستقلة / – اتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، قيادات سياسية بارزة بتحويل التدخلات التركية الاماراتية الى اوامر تنفذ بشكل مباشر، مبينا ان الاطار قريب جدا من الوصول للنصف زائد واحد.

وقال المالكي في حوار متلفز تابعته المستقلة، إن “العملية السياسية لم تشهد تدخلات علنية كما يحدث حاليا في التدخلات التركية والاماراتية التي أصبحت علنية وصريحة بل تحولت إلى إعطاء أوامر لبعض القيادات السياسية”.

واضاف ان”الاطار سينهي جميع تلك التدخلات ولن يسمح لها بالاضافة الى عزمه الغاء كل الإجراءات البرلمانية التي اتخذت وفق الإقصاء والتهميش”.

وتابع المالكي ان “الإطار وحلفاؤه قريبون من تشكيل “النصف + 1” وعلى الجميع القبول بمبادرته كونه الاقرب والاكثر موضوعية”، مؤكدا “عدم بقاء التحالف الثلاثي”.