المالكي والحكيم يؤكدان على توفير جميع الظروف لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة

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المستقلة /… اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة.

وقال مكتب المالكي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد”.

واكد الجانبان على “اهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وشفافة لتحقيق تطلعات ابناء الشعب العراقي”.

وتابع  ان “اللقاء ناقش الاوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد وضرورة ان تكون المعالجات سريعة وعاجلة بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد”. (النهاية)

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