المالكي : لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح

المستقلة/- على خلاف ما تضمنه بيان الاطار التنسيقي بشأن التحضير لتظاهرات مواجهة لتظاهرات التيار الصدري من اجل ما وصفه حماية المؤسسات الدستورية، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى التهدئة والحوار للخروج من الازمة الحالية.

وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “ان تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي ، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية.”

وأضاف في بيان أصدره اليوم”ان جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفه لانها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة ، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار ، وتصحيح المسارات ، من اجل الانطلاق في عملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة”.

وتابع “توكلوا على الله واعلنوا لجماهيركم انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار ، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم ، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية   وتهديد السلطة القضائية”..

وشدد على انه “لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار  والتسامح بين اطراف  العملية السياسية”.

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