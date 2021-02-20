المالكي: لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي “مخالفة للدستور”

المستقلة /… عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها “مخالفة للدستور”.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة تعرض مساء اليوم على احدى القنوات العراقية المحلية، إنه “ينبغي على الكاظمي دعم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”.

واضاف أن “القدرة الأمنية على ضبط المراكز الانتخابية إذا بقيت بمثل هذا الوضع ستكون الانتخابات مقدمة لوضع لا نحسد عليه”، لافتا الى أن “واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق”.

وأوضح المالكي أن “الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكورد او الاقليات”.

وهدد رئيس ائتلاف دولة القانون بـ”مواقف اذا لاح في الأفق عودة لحزب البعث”. (النهاية)

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