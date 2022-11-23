المالكي : تمرير القوانين المهمة في البرلمان ستكون بعد حسم رئاسة اللجان النيابية

المستقلة/- اكد النائب عن ائتلاف ادارة الدولة ضرغام المالكي ان تمرير القوانين المهمة في البرلمان ستكون بعد حسم رئاسة اللجان النيابية.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان اطراف ائتلاف ادارة الدولة اتفقت على جملة فقرات افضت عن تنصيب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، واقرار بعض القوانين المهمة ، والتي سيتم دراستها في اللجان المعنية من اجل تشريعها .

واوضح ان البرلمان يعمل على حسم رئاسة اللجان النيابية ونوابها والمقرر ثم كل لجنة تقترح القوانين المهمة او المعطلة على رئاسة مجلس النواب من اجل تشريعها .

واكد ان قانون النفط والغاز سحب من البرلمان من قبل الحكومة من اجل دراسته من جديد واشراك الخبراء ومن ثم التوافق السياسي والمرحلة الاخيرة اقراره في البرلمان .

ورجح المالكي حسم مسألة رئاسة اللجان النيابية الاسبوع المقبل من أجل التفرغ لاقرار القوانين.