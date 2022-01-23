المالكي : استمرار الحراك بين الإطار والتيار الصدري لحلحلة الازمة السياسية

المستقلة /- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي،أن الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إيجابية وان الاتفاق قريب بينهما .

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الحراك السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري مستمر بينهما لحلحلة الازمة السياسية”، مبينا أن “الإطار يأمل خلال الأيام المقبلة الدخول بكتلة شيعية واحدة إلى قبة البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشار المالكي إلى “وجود انفراجه قريبة جدا بتوحيد الإطار والتيار من اجل المضي بتشكيل الحكومة”.

وكان النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أكد في وقت سابق أن الحوارات بين التيار والإطار تلوح بافق إيجابي لحلحلة الازمة السياسية بينهما.

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