المؤتمر الدولي للمرأة المعاصرة في المغرب يبدء باستقبال الملخصات البحثية

المستقلة/- أعلنت الدكتورة ماجدة محمود كبير مراسلي التلفزيون المصري ، ورئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر “قضايا المرأة المعاصرة لدى المجددين التحديات وآليات المعالجة”، عن فتح باب تقديم ملخصات البحوث لإدارة المؤتمر لاعتمادها من اللجان المختلفة .

وقالت محمود في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ، أن إدارة المؤتمر الدولي للمرأة المقرر تنظيمه في مدينة فاس المغربية ما بين 7-8 سبتمبر أيلول المقبل ، فتحت باب تقديم ملخصات البحوث ، لاعتمادها من اللجنة العلمية بالمؤتمر .

وتابعت إن اللجنة العلمية برئاسة الأستاذة الدكتورة كريمة بوعمري ، تضم كفاءات أكاديمية من عدة جامعات عربية ، تحمل درجة “البروفسور” في تخصصات مرتبطة بمحاور المؤتمر الخمسة .

وأشارت الى أن مؤتمر قضايا المرأة المعاصرة ، ينظمه اتحاد الجامعات الأفروآسيوية ، بالتعاون مع جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط واتحاد قيادات المرأة العربية ومجموعة أكوا للتكنولوجية والتعليم ، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين .

وذكرت محمود أن المؤتمر يتناول قضايا المرأة ومشاكلها وآليات معالجتها عبر خمسة محاور ، الأول يتناول مكانة المرأة في الإسلامية بين التنظير وإشكالية التفعيل والتأصيل ، والثاني دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي .

ويستعرض المحور الثالث استراتيجيات التصدي لقضايا المرأة المصطنعة ودوافعها وغياتها وطرق معالجتها عمليا ، ويبحث الرابع كتابات المجددين المعاصرين عن المرأة .

ويتطرق المحور الخامس لدور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة وطرق معالجتها، ودوره في تغيير هوية المرأة وثقافتها .

وبينت أن إدارة المؤتمر ستستقبل ملخصات البحوث حتى 20 تموز/يوليو الحالي، وستستقبل البحوث حتى 20 آب/أغسطس المقبل.

ولفتت إلى أن سلسلة مؤتمرات علمية دولية أطلقها اتحاد الجامعات في الربع الأخير من السنة الحالية وسينفذها في عدة دول ، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والشركاء .

يذكر أن اتحاد الجامعات الأفروآسيوية ، سينظم في المغرب أيضاً مؤتمر “الإعلام الجديد ودوره في الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية” ، قبيل أيام من انطلاق مؤتمر المرأة المعاصرة .

وأثنت الدكتورة ماجدة محمود على العمل المتواصل لإدارة المؤتمر، وعلى جهود أعضاء لجان المؤتمر من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر وتحقيق أهدافه ، ووجهت شكرها لوسائل الإعلام العربية المختلفة لدورها في نشر أخبار مؤتمر المرأة المعاصرة ، كما حيت جهود الصحفيين في متابعة تفاصيل المؤتمر ونشرها عبر المنصات الإعلامية المختلفة .

وعبرت محمود عن شكرها لرئيس مؤتمر المرأة المعاصرة الأستاذ الدكتور محمد الغاشي رئيس جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، كما شكرت رئيس اتحاد الجامعات الأستاذ الدكتور مختار أحمد ، والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ الدكتور أشرف الدرفيلي ، ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان ، وثمنت جهود منسق المؤتمرات بالاتحاد الدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز لندن للبحوث والاستشارات ، على جهودهم التي يبذلونها لإثراء البحث العلمي عبر العديد من المؤتمرات الدولية .