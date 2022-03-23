المؤتمر الإسلامي: ميانمار لم تف بالتزاماتها لتهيئة بيئة تعيد الروهينغيا لوطنهم

المستقلة/- انعقد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، ٢٢ و٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٢.

وقال الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، إن اجتماع اللجنة ينعقد في وقت حرج وفي خضم تطورات هامة متعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه في رفع هذه الدعوى رسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول عملا لمنظمة الجماعي والمنسق لدعم الروهينغيا والتزام المنظمة الراسخ بالمثل العالمية ومبادئ العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد طه بأن قضية الروهينغيا واحدة من الأولويات القصوى على جدول أعمال المنظمة حيث ظلت المنظمة تتابعها منذ أكثرمن عقدين، لافتا إلى أن وضعهم لم يتحسن رغم جهود ودعوات المنظمة والمجتمع الدولي في الوقت الذي لا تزال فيها ميانمار تغض الطرف عن الفظائع المرتكبة بحق الروهينغيا ولم تف بالتزاماتها الدولية لتهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة للروهينغيا إلى وطنهم.

وأشاد بالدور المركزي لغامبيا بصفتها رئيس اللجنة لقيادة جهود المنظمة على المستوى الدولي لضمان محاسبة ميانمار على الفظائع التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغيا، وأثنى على بنغلاديش لاستضافتها وإيواءها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا.