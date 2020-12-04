المؤتمر الأول لحشد العتبات يوصي بمنع انحراف المجاهدين

المستقلة / علي النصر الله / .. أوصى المجتمعون في المؤتمر الأول لحشد العتبات الذي أنعقد في العتبة العباسية ، بمنع انحراف المجاهدين نحو ما يلوث جهادهم، ومنع المقاتلين من التدخل في السياسة أو الترشح ، اضافة الى صيانة تضحيات الشهداء وحفظ مسار الحشد .

وذكر الناطق باسم المؤتمر الاول لحشد العتبات حازم فاضل في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها (المستقلة) اليوم الجمعة، اختتم مساء أمس الخميس هذا المؤتمر الأول ، تحت شعار ( حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة)، والذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام، الذي استهدف تذليل أي عقبات إدارية أو قانونية قد تواجه تنفيذ قرار الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة “.

وقال فاضل ، ينظر “العراقيون لنا بعين الاحترام والإجلال، ومهمتنا هي أن نكون أهلا لتلك الثقة التي منحنا إياها المرجع الأعلى والعراقيون “.

وأوضح ليس “لدينا جيوش الكترونية أو امكانيات إعلامية ، لكننا في النهاية لسنا مشروعا سياسيا أو إعلاميا، ولذا فإن أي احتفاء أو تشجيع نتلقاه ، يكون مصدره في الأغلب عامة الناس”.

وأشار الى إن ” المؤتمر الأول لحشد العتبات ، خلص فيه المجتمعون إلى عدة توصيات، تركزت في مجملها على “منع انحراف المجاهدين نحو ما يلوث جهادهم، ومنع مقاتلي الحشد المرجعي من التدخل في السياسة أو الترشح ، ومحاسبة رؤوس الفساد العفنة ، وصيانة تضحيات شهدائنا، وحفظ مسار الحشد “.

يذكر إن “حشد العتبات يتكون من فرقتي الامام علي والعباس عليهما السلام ، ولواء علي الاكبر و أنصار المرجعية “.